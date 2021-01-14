В Брянске вручили сотрудникам городской прокуратуры грамоты и награды

13 января состоялось традиционное ежегодное награждение лучших сотрудников прокуратуры города Брянска. В торжественном мероприятии приняли участие глава города Марина Дбар и заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

Прокурор города Брянска Сергей Котов поздравил своих коллег с профессиональным праздником, поблагодарил за хорошую работу и высокий профессионализм в 2020 году.

Марина Дбар вручила Почётные грамоты и памятные медали «Брянск — город воинской славы» лучшим работникам прокуратуры. «Ваша работа всегда олицетворяла честь и достоинство. Она требует высокой ответственности, справедливости, выдержки и самоотверженности. Я желаю всем вам успехов в труде и высоких профессиональных достижений», — сказала глава города.

От имени главы горадминистрации Александра Макарова работников прокуратуры поздравил Станислав Кошарный. Он поблагодарил их за высокие профессиональные качества и вручил Почётные грамоты Брянской городской администрации.