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В Брянске обильный снегопад заблокировал подъезд мусоровозов к контейнерам

2021, 14 января 10:17 Общество
В Брянске обильный снегопад заблокировал подъезд мусоровозов к контейнерам
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Снегопад закрыл доступ к контейнерным площадкам. Мусоровозы не могут подъехать к местам складирования отходов — городские дворы и сельские дороги занесены снегом. Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области направил в районные администрации письма с просьбой обратить внимание на подъездные пути к контейнерным площадкам, а также уборку дворовых территорий.

В связи с неблагоприятными погодными условиями у компаний-перевозчиков отходов сместился график вывоза. Информацию о том, что мусоровозы, которые вышли в рейсы, проваливаются в снег и буксуют, диспетчеры регионального оператора стали получать вчера вечером. Дороги ко многим поселениям и местам сбора ТКО даже в секторах жилой застройки областного центра до сих пор не расчищены. Перевозчики отходов жалуются, что из-за не подготовленного дорожного покрытия не могут подъехать к контейнерным площадкам. Контейнеры на некоторых площадках полностью заметены снегом, их вручную уже не выкатить – необходимо, чтобы дворники почистили покрытие площадки и территорию вокруг. Поэтому сегодня мы направили письма в районные администрации и управляющие компании с просьбой обратить особое внимание на подъездные пути к населенным пунктам, контейнерным площадкам, а также уборку дворовых территорий, — прокомментировала ситуацию заместитель руководителя управления транспортной логистики АО «Чистая планета» Ольга Долгополова.

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает контролировать работу транспортных компаний, осуществляющих вывоз отходов на территории Брянской области, и приносит свои извинения за возможное смещение графика вывоза из-за неблагоприятных погодных условий и заснеженных подъездных путей.

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