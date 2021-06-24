В Брянске обновят областной театр драмы

Решение о ремонте здания принято губернатором Александром Богомазом.

Театр драмы имени Толстого давно нуждается в обновлении. Здание в последний раз ремонтировалось 40 лет назад. Об этом шла речь в ходе совещания, которое провели накануне.

Участниками конференции стали представители департамента строительства и департамента культуры. Стороны обсудили вопрос о состоянии областного театра, а также план ближайших работ. Планируется сделать пристройку к зданию, правильно разместить оборудование и сцены, создать вспомогательные помещения.

На данный момент уже выполнено техническое обследование строительных реконструкций и инженерных сетей постройки.