В Брянске открыли новый сквер

Сквер имени 75-летия образования областного УМВД появился на улице романа Брянского.

В Брянске торжественно сквер имени 75-летия образования регионального УМВД России. С инициативой брянские полицейские выступили еще в 2019 году, когда ведомство отмечало юбилейную дату со дня образования.

Новый сквер появился на бывшем пустыре рядом с домами № 4 и № 6 по улице Романа Брянского в Советском районе.

В сквере площадью 5,5 тысячи квадратных метров вымостили пешеходные дорожки, установили 12 фонарей и скамейки, высадили саженцы и разбили клумбы с 20 кустами роз. В день открытия на аллее сквера высадили 12 туй.