В Брянске пассажиров предупредили о сбоях при оплате проезда картой

Нарушения в работе электронной системы оплаты проезда возможны в начале и конце месяца.

В Брянске пассажиров муниципального общественного транспорта предупредили о возможных сбоях в работе электронной системы оплаты проезда в начале и конце декабря.

Как сообщает группа «Брянский автобус», при оплате проезда транспортной картой с действующим абонементом может быть выдан чек на оплату 20 рублей при поездке на автобусе.

Деньги с карты не спишут, а поездку могут засчитать по оплаченному проездному. Проверить, что сумма не списалась, можно в личном кабинете банка или личном кабинете пассажира rrtp.ru.