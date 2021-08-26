В Брянске почти 2000 волонтеров

Волонтерское движение обсудили на совещании городской администрации.

В Брянске в добровольческих отрядах состоят почти 2000 тысячи человек. Всего добровольчеством занимаются 50 школьных, 18 студенческих и 17 волонтерских отрядов общественных организаций.

В мае 2021 года был создан новый Волонтерский штаб «Молодежка32», сейчас в его состав входят 40 человек.

Брянские волонтеры принимают активное участие во многих проектах. В рамках акции «Весенняя неделя добра» волонтеры участвовали в организации более 50 мероприятий: сажали деревья, убирали скверы и парки, сдавали донорскую кровь, проводили благотворительные концерты, собирали вещи, книги, игрушки для нуждающихся и т.д.