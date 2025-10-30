В Брянске подрядчик закончил ремонт почти километра улицы Малыгина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Малыгина. Она связывает улицы Советскую и Дуки через Малыгинский мост над оврагом Верхний Судок

Работы стартовали летом.

Подрядчик обновил почти один километр проезжей части. уложив более 5300 квадратных метров асфальта. Твёрдое покрытие впервые появилось на участке длиной около 300 метров около домов №13-33. На пересечении с улицей Дуки рабочие установили светодиодный фонарь. Для безопасности пешеходов и водителей на дороге установлен 21 дорожный знак, четыре пешеходных перехода и две искусственные неровности.

На ремонт улицы Малыгина потратили 10 млн 300 тысяч рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Объект приняла межведомственная комиссия.