В Брянске подрядчик закончил ремонт почти километра улицы Малыгина. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
В Советском районе Брянска завершился капитальный ремонт улицы Малыгина. Она связывает улицы Советскую и Дуки через Малыгинский мост над оврагом Верхний Судок
Работы стартовали летом.
Подрядчик обновил почти один километр проезжей части. уложив более 5300 квадратных метров асфальта. Твёрдое покрытие впервые появилось на участке длиной около 300 метров около домов №13-33. На пересечении с улицей Дуки рабочие установили светодиодный фонарь. Для безопасности пешеходов и водителей на дороге установлен 21 дорожный знак, четыре пешеходных перехода и две искусственные неровности.
На ремонт улицы Малыгина потратили 10 млн 300 тысяч рублей. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Объект приняла межведомственная комиссия.
29.10.2025 11:28
Поддержка с обратной связью
Лучшие практики поддержки участников СВО и их семей обсудили в Смоленске. На прошлой неделе в КВЦ им. Тенишевых состоялся образовательный семинар «С заботой о защитниках и их семьях», который собрал представителей органов власти, военных комиссариатов, Смоленской епархии, а также организаций, оказывающих помощь участникам СВО и их семьям. В рамках семинара прошли лекции, практикумы и мастер-классы.
29.10.2025 11:27
Сохраняя наследие
Смоленская крепостная стена — главный культурный объект региона с многовековой историей, привлекающий жителей и туристов. Наши историки и культурологи постоянно работают над тем, чтобы сохранить это наследие и передать его будущим поколениям. Большая работа ведётся в этом направлении и в Государственном музейном комплексе «Смоленская крепость». В том числе при поддержке Правительства региона и Министерства культуры
29.10.2025 11:26
На старт!
В муниципалитетах Смоленщины продолжают создавать комфортные условия для занятий физкультурой и спортом, приобщая к активному и здоровому образу жизни молодёжь. В различных уголках региона строят и ремонтируют объекты спортивной инфраструктуры. «В этом году в области уже открыто шесть новых спортивных объектов. Сейчас в посёлке Красном возводим современный модульный физкультурно-оздоровительный комплекс», – поделился новостями губернатор Василий
29.10.2025 11:25
Каникулы с пользой: Как организуют детский отдых в регионе?
Для юных смолян этим летом работала 191 организация отдыха и оздоровления, где укрепили своё здоровье и с пользой провели время почти 18 тысяч ребят. В детских лагерях побывали более 470 детей смолян-защитников, и ещё для сотни мальчишек и девчонок была впервые проведена специальная профильная смена. Кроме того, на смоленской земле отдохнули 100 ребят из подшефного