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В Брянске появится памятник генпрокурору СССР высотой 3,5 метра

2021, 28 октября 10:00 Общество
В Брянске появится памятник генпрокурору СССР высотой 3,5 метра
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Строительство нового сквера завершается.

В Советском районе Брянска завершаются работы по возведению сквера в честь генерального прокурора СССР Александра Рекункова. 26 октября в сквере высадили 58 остролистных кленов и 1,5 тысячи саженцев декоративного кустарника. Также новую общественную территорию украсят кусты жасмина и сирени.

Площадь сквера превышает 10 тысяч квадратных метров. В его центре установили постамент для памятника Александру Рекункову – его изготовлением занимается скульптор, заслуженный художник РФ Александр Ромашевский. Памятник будет выполнен в бронзе и граните, его высота составит около 3,5 метра.

До конца года в сквере появятся две площадки: детская и для занятий воркаутом.

Александр Рекунков в конце 50-х годов прошлого века возглавил прокуратуру области. Областным ведомством он руководил восемь лет, затем был назначен генеральным прокурором СССР.

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