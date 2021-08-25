В Брянске предложили переименовать четыре остановки

Голосование проходит в группе «Брянский автобус».

Жители Брянска внесли предложения по переименованию трех остановок общественного транспорта.

На минувшей неделе сообщество «Брянский автобус» объявило сбор предложений о смене устаревших названий остановок и присвоении наименований остановкам по требованию. На сегодняшний день поступило четыре предложения.

Остановку «Детская поликлиника» по улице Дзержинского в Фокинском районе предлагают переименовать в «Поликлинику», остановку «По требованию» у поликлиники № 5 – в «Больничный городок», остановку «Магазин «Восход» по улице Димитрова в Володарском районе – в «МФЦ Володарского района», а остановку «Кинотеатр» по улице Ульянова в Бежице – в «Молодежную», «Детскую больницу» или «Молодой Гвардии».

Проголосовать за понравившийся вариант можно в группе «Брянский автобус». Наименования, набравшие наибольшее число голосов, направят на рассмотрение в Брянскую городскую администрацию.