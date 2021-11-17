Брянцы протестуют против QR-кодов активней москвичей

Также в ЦФО на протесты осмеливаются жители Орла и Воронежа.

Эксперты подсчитали число протестных акций в России, направленных против системы QR-кодов. Выяснилось, что брянцы протестуют чаще москвичей.

Как сообщает телеграм-канал «Незыгарь» со ссылкой на «(Не)занимательную антропологию», «Москва выступает слабо».

«Попытка митинга 26 июля была жестко подавлена и сейчас тишина, которая была нарушена пикетами Левого фронта вчера. Из центральных регионов на протест осмеливаются Брянск, Воронеж и Орел», – отмечают авторы рейтинга.

По количеству массовых акций лидирует Урал. По количеству пикетов – Сибирь, в основном Новосибирск. На северо-западе страны записали восемь видеообращений к президенту.

Напомним, этой осенью в Брянске прошли несколько одиночных «коронавирусных» пикетов. Одновременно группа брянцев записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой «положить конец вакханалии» и ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.