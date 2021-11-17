Брянцы протестуют против QR-кодов активней москвичей

Также в ЦФО на протесты осмеливаются жители Орла и Воронежа.
Эксперты подсчитали число протестных акций в России, направленных против системы QR-кодов. Выяснилось, что брянцы протестуют чаще москвичей.
Как сообщает телеграм-канал «Незыгарь» со ссылкой на «(Не)занимательную антропологию», «Москва выступает слабо».
«Попытка митинга 26 июля была жестко подавлена и сейчас тишина, которая была нарушена пикетами Левого фронта вчера. Из центральных регионов на протест осмеливаются Брянск, Воронеж и Орел», – отмечают авторы рейтинга.
По количеству массовых акций лидирует Урал. По количеству пикетов – Сибирь, в основном Новосибирск. На северо-западе страны записали восемь видеообращений к президенту.
Напомним, этой осенью в Брянске прошли несколько одиночных «коронавирусных» пикетов. Одновременно группа брянцев записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой «положить конец вакханалии» и ввести в стране обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции.
17.11.2021 13:29
И зацветут сады
Как в регионе развивают производство плодово-ягодной продукции? Фрукты и ягоды, выращенные на Смоленщине, всегда пользуются особым спросом у жителей региона. Отрадно, что благодаря реализации инвестпроектов, ассортимент и объёмы такой витаминной продукции в ближайшее время на наших прилавках будут только расти. Вопросы развития садоводства на территории региона, с точки зрения реализации политики импортозамещения и обеспечения смолян
17.11.2021 13:27
За прививкой в МФЦ
В Смоленской области наращивает темпы прививочная кампания против коронавируса. По данным регионального Оперштаба, на 15 ноября полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей области, первым компонентом вакцины привиты около 328 тысяч человек. Ежедневно тысячи смолян обращаются к медикам, чтобы привиться. Это можно сделать как в учреждениях здравоохранения, так и в мобильных пунктах вакцинации. С 11
17.11.2021 13:26
Дорога к знаниям
Путь до здания школы у каждого ученика свой. Кто-то ходит пешком, благо образовательное учреждение находится недалеко от дома. Кого-то довозят родители. А сотни мальчишек и девчонок, живущих в отдалённых сёлах и деревнях, на занятия доставляет школьный автобус. Дорога в школу для ребят должна быть максимально комфортной и безопасной, поэтому взрослые следят за тем, чтобы парк