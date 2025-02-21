В Брянске прошла церемония вступления в ряды «Юнармии»

Брянский депутат Игорь Болунёв поздравил подростков с вступлением в ряды «Юнармии».

В Доме детского творчества в Брянске прошла торжественная церемония вступления детей и подростков в ряды «Юнармии». Мероприятие по названием «Юнармейцем быть готов!» посетил депутат Брянского горсовета, председатель территориальной группы Володарского района Игорь Болунёв.

Во всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» вступили более 90 учеников школ и гимназий Володарского района. Юные патриоты приняли присягу. Игорь Болунёв вручил ребятам нагрудный знак и личную книжку достижений юнармейца.