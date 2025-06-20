В Брянске прошёл чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего»

В Брянске прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Об этом сообщили в департаменте физкультуры и спорта.

В детском технопарке «Кванториум» в областном центре накануне прошёл региональный этап Всероссийского чемпионата пилотирования дронов «Пилоты будущего». Участие в состязаниях приняли около 30 школьников из Брянска, Брянского, Дятьковского и Мглинского районов.

Ребята прошли два этапа. В теоретическом они показали знания по устройству дронов, их моделям, индивидуальным особенностям летательных аппаратов и так далее. Затем школьники продемонстрировали навыки управления дронами на симуляторах.

В рамках мероприятия для зрителей работали образовательные площадки. Любой желающий мог поуправлять БПЛА, поучаствовать в мастер-классах и играх от «Кванториума» и Движения первых.

Финалисты соревнований примут участие в чемпионате страны в центре «Сириус» в Сочи.

Организовали чемпионат Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» и Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация гонок дронов (беспилотных воздушных судов) России» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

Возрастные ограничения 6+