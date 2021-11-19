В Брянске проходит Всероссийский чемпионат по бильярду среди адвокатов

За победу сражаются 10 команд из российских регионов.

18 ноября в Брянске торжественно открыли IX Всероссийский чемпионат по бильярду среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты».

Заместитель губернатора Татьяна Кулешова поблагодарила представителей адвокатского сообщества за то, что они в непростое время смогли принять участие в мероприятии, которое не только является спортивным по сути, но и способствует консолидации структуры, являющейся одной из важных составляющих правовой системы современной России.

От лица Федеральный палаты адвокатов России своих коллег поздравил вице-президент ФАП РФ, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов. Он отметил, что является уроженцем Брянской области, и напомнил, что многие выдающиеся российские адвокаты были приверженцами игры в бильярд.

В Брянск прибыли 10 команд из Московской, Липецкой, Самарской областей, Башкирии, Дагестана и других регионов.

Капитан команды Кировской области адвокат Григорий Буханевич передал организаторам Кубок чемпионов.

Соревнования завершатся 19 ноября. После подведения итогов чего гостей познакомят с достопримечательностями Брянской области.