В Брянске проходит Всероссийский чемпионат по бильярду среди адвокатов

За победу сражаются 10 команд из российских регионов.
18 ноября в Брянске торжественно открыли IX Всероссийский чемпионат по бильярду среди адвокатов на приз «Адвокатской газеты».
Заместитель губернатора Татьяна Кулешова поблагодарила представителей адвокатского сообщества за то, что они в непростое время смогли принять участие в мероприятии, которое не только является спортивным по сути, но и способствует консолидации структуры, являющейся одной из важных составляющих правовой системы современной России.
От лица Федеральный палаты адвокатов России своих коллег поздравил вице-президент ФАП РФ, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов. Он отметил, что является уроженцем Брянской области, и напомнил, что многие выдающиеся российские адвокаты были приверженцами игры в бильярд.
В Брянск прибыли 10 команд из Московской, Липецкой, Самарской областей, Башкирии, Дагестана и других регионов.
Капитан команды Кировской области адвокат Григорий Буханевич передал организаторам Кубок чемпионов.
Соревнования завершатся 19 ноября. После подведения итогов чего гостей познакомят с достопримечательностями Брянской области.
17.11.2021 13:29
И зацветут сады
Как в регионе развивают производство плодово-ягодной продукции? Фрукты и ягоды, выращенные на Смоленщине, всегда пользуются особым спросом у жителей региона. Отрадно, что благодаря реализации инвестпроектов, ассортимент и объёмы такой витаминной продукции в ближайшее время на наших прилавках будут только расти. Вопросы развития садоводства на территории региона, с точки зрения реализации политики импортозамещения и обеспечения смолян
17.11.2021 13:27
За прививкой в МФЦ
В Смоленской области наращивает темпы прививочная кампания против коронавируса. По данным регионального Оперштаба, на 15 ноября полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей области, первым компонентом вакцины привиты около 328 тысяч человек. Ежедневно тысячи смолян обращаются к медикам, чтобы привиться. Это можно сделать как в учреждениях здравоохранения, так и в мобильных пунктах вакцинации. С 11
17.11.2021 13:26
Дорога к знаниям
Путь до здания школы у каждого ученика свой. Кто-то ходит пешком, благо образовательное учреждение находится недалеко от дома. Кого-то довозят родители. А сотни мальчишек и девчонок, живущих в отдалённых сёлах и деревнях, на занятия доставляет школьный автобус. Дорога в школу для ребят должна быть максимально комфортной и безопасной, поэтому взрослые следят за тем, чтобы парк