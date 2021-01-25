В Брянске расчистят русло Десны

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров провел совещание, в ходе которого обсуждался первый этап расчистки русла реки Десна в охранных зонах Бордовичского водозабора.

Первый этап работ по расчистке русла Десны на участке от Бордовичского водозабора до Литейного моста стартовал в прошлом году. Полный цикл работ будет проведен в 2021-2022 годах. Будет выполнена непосредственно расчистка русла, с последующей рекультивацией разработанных площадок и зарыблением реки.

Не секрет, что за последние годы Десна обмелела, поэтому расчистка позволит не допустить рисков возможных перебоев с водой, особенно в засушливые годы.

Учитывая, что Бордовичский водозабор обеспечивает питьевой водой 60% города, эта работа крайне важна.

«Мы рассматриваем не просто вопрос расчистки Десны, а, прежде всего, решаем проблему надежного водоснабжения города Брянска. Поэтому взаимодействие всех структур должно быть максимально слаженным, конструктивным и оперативным. Работы в зоне водозабора должны проводиться филигранно, чтобы у водоканала не возникли проблемы с подачей качественной питьевой воды. При реализации этого проекта на первом месте должно стоять здоровье жителей», — отметил глава Брянской городской администрации Александр Макаров.

Напомним, на Ковшовском озере ремонт гидротехнических сооружений составит около 35 млн.