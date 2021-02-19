В Брянске растет число бездомных животных

Городские власти просят Госдуму РФ увеличить ответственность владельцев за своих питомцев.

В Брянске растет количество бездомных животных. Об этом сообщает городская администрация.

Если в 2017 году в Брянске отловили, стерилизовали и чипировали около 700 собак, то в 2020 году — уже более 1000.

Сейчас такая тенденция характерна для многих российских регионов. Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в федеральном законодательстве, заявили в мэрии Брянска.

Городская администрация внесла свои предложения в Брянскую областную Думу и направила их депутатам Государственной Думы РФ.

Одно из предложений касается увеличения ответственности владельцев за своих питомцев. Способствовать этому призвано введение идентификации и учета домашних животных.

Такая мера позволит существенно снизить количество животных, которых недобросовестные владельцы выбрасывают на улицу, отметили в горадминистрации.

Напомним, в марте в Бежицком районе Брянска откроется приют для бездомных животных, рассчитанный на 200 мест.