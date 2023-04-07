В Брянске реализуют 27 инициатив жителей

В этом году в областном центре реализуют 27 проектов по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в городской администрации.

На конкурсный отбор по программе инициативного бюджетирования в региональный департамент внутренней политики в этом году поступило 256 заявок. Из них комиссия отобрала 99. От Брянска было подано 64 проекта. Реализуют из них 27.

На программу «Инициативное бюджетирование» из областного бюджета выделят 150 миллионов рублей. Около 60 млн рублей пойдут на городские проекты. Среди них — одна детская и 11 спортивных площадок, благоустройство четырёх пришкольных территорий и двух мест массового отдыха.

Перечень проектов-победителей: