В Брянске реализуют 27 инициатив жителей
В этом году в областном центре реализуют 27 проектов по программе инициативного бюджетирования. Об этом сообщили в городской администрации.
На конкурсный отбор по программе инициативного бюджетирования в региональный департамент внутренней политики в этом году поступило 256 заявок. Из них комиссия отобрала 99. От Брянска было подано 64 проекта. Реализуют из них 27.
На программу «Инициативное бюджетирование» из областного бюджета выделят 150 миллионов рублей. Около 60 млн рублей пойдут на городские проекты. Среди них — одна детская и 11 спортивных площадок, благоустройство четырёх пришкольных территорий и двух мест массового отдыха.
Перечень проектов-победителей:
- благоустройство спортивной площадки на территории гимназии №3 имени Б.В. Шапошникова;
- обустройство спортивной площадки на территории средней школы №49 пос. Большое Полпино;
- организация универсальной спортивной площадки на территории, прилегающей к лицею №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова (1-й этап);
- благоустройство универсальной спортивной площадки на территории, прилегающей к средней школе №30»;
- устройство многофункциональной спортивной площадки на территории гимназии №4;
- благоустройство универсальной спортивной площадки на территории, прилегающей к Центру детского и юношеского туризма и экскурсий;
- благоустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории, прилегающей к средней школе № 67;
- благоустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории, прилегающей к средней школе №13 имени Героя Советского Союза И.Б. Катунина;
- благоустройство универсальной спортивной площадки на территории, прилегающей к средней школе №55;
- благоустройство спортивно-оздоровительной площадки в сквере по ул. Академика Королева;
- установка многофункциональной спортивно-игровой площадки на территории, прилегающей к Брянскому городскому лицею №2 имени М.В. Ломоносова (2-й этап);
- благоустройство детской игровой площадки по ул. Вокзальной около дома №15 в пос. Большое Полпино;
- благоустройство территории, прилегающей к средней школе №17;
- благоустройство территории, прилегающей к средней школе №66;
- благоустройство территории, прилегающей к средней школе №53;
- благоустройство территории, прилегающей к средней школе №63;
- благоустройство территории, прилегающей к памятнику в честь участников Великой Отечественной войны — пилону с «Вечным огнем» по улице Красных Партизан (1-й этап);
- благоустройство памятного знака «Воинам Брянского фронта» в Володарском районе;
- благоустройство братской могилы советских воинов, погибших в 1941-1945 гг. в боях с немецко-фашистскими захватчиками в сквере им. В.И. Ленина в Володарском районе;
- благоустройство территории по улице Майской Стачки, прилегающей к фасаду Городского Дворца культуры и искусства;
- благоустройство территории возле детской школы искусств №1 имени Т.П. Николаевой по ул. Комсомольской, 10;
- устройство лестничного перехода между домами ул. Нагорная, д.6 и ул. Сакко и Ванцетти, д.8
- благоустройство пляжа озера Мутное в Фокинском районе;
- благоустройство территории сквера «Камвольщик» Бежицкого района;
- благоустройство площадки под памятник Олегу Брянскому в Советском районе;
- благоустройство территории у дома №27 по бульвару Гагарина, изготовление и установка интерактивного памятника фотографу XIX века «Птичка».
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