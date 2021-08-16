В Брянске скончался директор школы № 46 Сергей Гридин

У 52-летнего мужчины не выдержало сердце.

Вечером 15 августа умер директор школы № 46 Сергей Гридин.

За три дня до этого 52-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Но жизнь ему спасти врачам не удалось. Сергей скончался от сердечного приступа.

Сергей Гридин преподавал историю в школе № 46. Последние несколько лет он был директором учебного заведения.