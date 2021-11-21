В Брянске собирают деньги для попавшего в ДТП священника

Благотворительная ярмарка проходит в кафедральном соборе.

21 ноября в нижнем ярусе Брянского кафедрального собора проходит благотворительная ярмарка в поддержку семьи Велигош.

Как сообщает Брянская епархия, глава семьи Михаил – священник. Он попал в серьезную аварию и сейчас проходит дорогостоящую реабилитацию в клинике Москвы. Жена Кристина помогает ему вернуться к прежней жизни. Дома их ждут четверо маленьких детей.

«Понести с ними их испытания мы не можем, но можем сделать хоть что-то, чтобы им помочь — молитвенно, материально, добрым словом», – отметили в епархии.

Ярмарка начала работу с 11.30.