В Брянске состоялась церемония освещения бюста святому благоверному князю Александру Невскому

Торжественная церемония прошла сегодня, 4 августа, на территории Святого-Троицкого Кафедрального собора. Принять участие пришли представители Правительства Брянской области.

В этом году отмечается 800-летие со дня рождения Александра Невского. Освятить бюст собрались на почетном мемориале мудрого правителя, воина и святого подвижника, который установили на территории главного храма Брянской епархии.

«Сегодня мы собрались на этом священном месте в знак нашего уважения к памяти и подвигу великого полководца, дипломата и защитника православной веры – святого благоверного князя Александра Невского.

Во все времена именно вера, нравственность, духовность были основой единения российского народа, укрепления могущества нашего государства.

Освящение бюста, возведенного усилиями добрых людей, – еще один знак того, что православная вера укрепляет свои позиции на брянской земле», – сказал Председатель заксобрания Валентин Суббот.