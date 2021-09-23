В Брянске стоматолог Святой отказал в приеме пациентке с острой болью

Дочь пациентки пожаловалась на «свинское и хамское отношение к людям».

Жительница Брянска пожаловалась на бездействие хирурга стоматологический поликлиники Святого.

«22.09.2021 моя мать обратилась с острой болью в головное подразделение, причем месяцем раньше она была на приеме, но врачи сказали, что это не их профиль, и отправили домой. Сегодня боль стала невозможной и она снова обратилась за помощью, врач отправил на экстренное удаление зуба, выписав талон на прием к хирургу Святому, он при пациентах повысил голос на врача, отругав его за это, и принципиально игнорировал маму, у которой была адская боль в течении двух часов, так ее и не приняв, просто уехал», – сообщила на Портале государственных медицинских услуг Брянской области дочь пожилой пациентки Евгения.

По ее словам, в результате женщину принял «молодой врач Цыгун, переписав на себя талон и оказав экстренную помощь, там был уже гной и дикая боль».

«Почему такое свинское и хамское отношение к людям, пожилым, которые от врачей ждут помощи? Если бы предложили денег, вопрос бы быстрее решился?» – поинтересовалась Евгения.

Пока на ее жалобу никто из представителей поликлиники не ответил.