В Брянске строители расширят проспект Московский. Об этом сообщили в городской администрации.
На проспекте Московском в Брянске стартовал капитальный ремонт. Подрядчик «Брянскавтодор» приведёт в порядок три километра главной магистрали Фокинского района от моста через Десну до путепровода.
В настоящее время строители демонтируют старые аюограленич и бордюры. На пересечении проспекта с улицей Шолохова появится ещё одна полоса движения. Рабочие ведут земляные работы и готовятся переносить троллейбусные опоры.
На всём протяжении проспекта, появятся тротуары и новые фонари. Проезжую часть оградят пешеходным ограждением. По всей длине ремонтируемого участка установят светодиодные фонари, поставят новые дорожные знаки и сделают разметку.
Ремонт обойдётся в 95 млн рублей. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
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