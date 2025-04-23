В Брянске строители расширят проспект Московский. Об этом сообщили в городской администрации.

На проспекте Московском в Брянске стартовал капитальный ремонт. Подрядчик «Брянскавтодор» приведёт в порядок три километра главной магистрали Фокинского района от моста через Десну до путепровода.

В настоящее время строители демонтируют старые аюограленич и бордюры. На пересечении проспекта с улицей Шолохова появится ещё одна полоса движения. Рабочие ведут земляные работы и готовятся переносить троллейбусные опоры.

На всём протяжении проспекта, появятся тротуары и новые фонари. Проезжую часть оградят пешеходным ограждением. По всей длине ремонтируемого участка установят светодиодные фонари, поставят новые дорожные знаки и сделают разметку.

Ремонт обойдётся в 95 млн рублей. Работы идут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».