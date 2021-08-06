В Брянске у пенсионерки украли часть забора, чтобы сдать на металлолом

Злоумышленники ходили по дворам, забирали все, что можно сдать на металлолом.

В полицию с просьбой найти вора обратилась 82-летняя жительница Фокинского района Брянска. Как она рассказала, на ее дачном участке исчезли столбы от забора.

Спустя некоторое время о пропажах изделий из металла заявили еще три владельца дачных участков.

По следам полицейские нашли воришек. Ими оказались ранее судимый 62-летний брянец и его 36-летний знакомый. Как и предполагалось, похищенное они сдавали на металлолом.

Теперь мужчины могут сесть в тюрьму, на срок до пяти лет.