В Брянске умер 46-летний музыкант

Участник духового оркестра скончался после тяжелой болезни.

Брянский городской духовой оркестр сообщил на своей странице во ВКонтакте о смерти музыканта Дмитрия Юракова и назвал эту потерю тяжелой и невосполнимой.

Сообщается, что музыканта не стало после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 46 лет.

Дмитрий играл в городском духовом оркестре и оркестре регионального управления Росгвардии.