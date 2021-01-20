В Брянске умер от коронавируса известный адвокат

Панкратов считался одним из самых опытных юристов города, а как адвокат брался за самые сложные дела. В частности, он защищал руководителей Брянского водоканала по делу о гибели ребенка в коллекторе в 2012 году.

Еще восемь жизней унес коронавирус в Смоленской области В Смоленской области продолжает расти печальная статистика, сообщает пресс-служба федерального оперативного штаба сегодня, 19 января. За последние 24 часа в Смоленской области выявили 174 случая заражения коронавирусом. Так, общее число заболевших достигло 20 128. 318 человек полностью вылечились от коронавируса за последние сутки. Таким образом, на территории области насчитывается уже 16 011 выздоровевших. К сожалению, еще восемь

42 железнодорожных переезда отремонтируют в Смоленской области в 2021 году Ремонт 42 переездов запланирован в Смоленском регионе Московской железной дороги в 2021 году. В прошлом году всего было отремонтировано 45 железнодорожных переездов. На четырех заменено резинокордовое покрытие и еще на четырех – заградительные устройства. Железнодорожники обеспокоены ростом числа ДТП на переездах в Смоленской области. Так, в 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений

В Смоленске изъяли 4500 пачек нелегальных сигарет 30-летнего смолянина подозревают в хранении немаркированной табачной продукции, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Так, в Смоленске, на улице Ново-Московская, сотрудниками полиции был остановлен автомобиль «Лада Веста». В салоне транспортного средства и багажном отделении обнаружено и изъято семь коробок сигарет различных наименований без специальных (акцизных) марок. Из незаконного оборота изъято 4 500 пачек сигарет

Lexus загорелся на улице Кашена в Смоленске Вечером 18 января на улице Кашена в Смоленске произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В начале седьмого часа вечера на улице Кашена загорелся припаркованный автомобиль Lexus LX 570. Увидев дым из-под капота водитель, находившийся неподалёку, успел лишь достать из салона документы и вызвал пожарных. Пламя в миг охватило иномарку. Прибывшие пожарные

Смолянам рассказали, как утилизировать новогоднюю елку Пресс-служба администрации Смоленска рассказала жителям областного центра, что делать с новогодней елкой. Смолян просят не выкидывать елки в мусорный контейнер, а оставлять их рядом, но перед этим убрать с них новогоднюю мишуру. Тогда специалисты заберут елку и отправят ее на переработку. Новогодние елки переработают в щепу и затем использует полученное при благоустройстве городских клумб.