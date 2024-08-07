В Брянске вручили медали ветеранам Байкало-Амурской магистрали. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Торжественная церемония в честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали прошла в горадминистрации. Там чествовали строителей.
Семья Трояновых отдали БАМу 18 лет. Николай Александрович первым приехал на строительство магистрали, а затем вызвал к себе жену с семимесячной дочкой. Они работали вахтами — 20 дней на БАМе и 10 — дома в Брянской области. Затем они участвовали в строительстве Амуро-Якутская магистрали.
«Все ехали, и мы поехали. Жили и в палатках, и в домах барачного типа. Были молодые, всё нипочем. Морозы такие стояли зимой, что соседнего дома не было видно в тумане. Мы делали железнодорожную насыпь — тысячи кубометров в сутки. Всё выдержали и построили!» — отметила Алла Троянова.
Алле Ивановне, её супругу и их коллеге Александре Кохановой заместитель главы Брянской городской администрации Игорь Чубчиков вручил памятные медали: «50 лет Байкало-Амурской магистрали» и «50 лет начала строительства Байкало-Амурской магистрали».
«Всесоюзная стройка манила к себе молодёжь со всей страны, грандиозный масштаб и романтика только придавали сил. Люди несгибаемой воли и с железным характером — пример для нынешней молодёжи. БАМовцы оставили после себя легендарное наследие, мы гордимся, что на Брянщине живут такие замечательные строители», — подчеркнул Игорь Чубчиков.
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