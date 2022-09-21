В Брянске выберут «Миссис Футбольную Маму»

Конкурс «Миссис Футбольная Мама» впервые пройдёт в Брянске. Заявки от участниц принимают до конца сентября.

Конкурс «Миссис Футбольная Мама» впервые пройдёт в областном центре. Организаторы мероприятия отметили, что это не не конкурс красоты.

«Конкурс для активных мам, которые умеют совмещать и реализовывать свои способности в спорте, творчестве, кулинарии. Они МАМЫ с Большой буквы, и Мы хотим о НИХ Вам рассказать!» – уточнили в оргкомитете.

Единственное обязательное условие для участниц — иметь ребенка-футболиста.

Все мамы пройдут 7 этапов: бьюти — девичник, фотосессия в форме футбольной школы ребенка, кулинарный конкурс «Завтрак футболиста», спортивное мероприятие «Мама в форме», благотворительное мероприятие, творческий вечер для отбора на финальное шоу и финал.

Возрастные ограничения — 18+.