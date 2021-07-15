В Брянске выявили 14 нарушителей масочного режима

13–14 июля прошли очередные рейды по проверке соблюдения масочного режима и санитарных требований, обследовали крупные торговые сети и предприятия областного центра.

Всего за два дня проверили 124 предприятия в Брянске. Акцент проверяющие сделали на использовании масок продавцами и покупателями, также важно было наличие в продаже антисептиков, чистота корзинок и тележек, обращали внимание на соблюдение посетителями социальной разметки.

За два дня участникам проверки удалось встретить 14 брянцев, которые не соблюдали правила масочного режима и санитарных требований, им выписали протоколы об административных правонарушениях.

Что интересно, больше всего нарушений выявили в заведениях Фокинского района.

Как сообщает пресс-служба Брянской горадминистрации, рейды проходят ежедневно.

До 29 июля продлили запрет нахождения детей без взрослых в любых зданиях и сооружениях.