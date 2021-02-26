В Брянске затопило дворы (ВИДЕО)

На смену снежным завалам в областном центре пришла вода.

Жители Брянска жалуются на затопленные дворы и тротуары. Фото и видео в сопровождении гневных комментариев они размещают в соцсетях.

«Очередной репортаж с улицы Фокина. Тротуары не чищены никогда и даже не посыпаны. Как нам вообще ходить на работу? Машины заливают с головой: ливневки, видимо, тоже нет», – возмущается жительница Советского района Светлана Назимова.

«Выход из подъезда по Радищева, 1, корпус 1. Вся дорога такая до пересечения с улицей Профсоюзов. Просьба обратить внимание», — жалуется житель Володарского района Андрей Хохленко.

«И что, автор, вы предлагаете? Летом на Ульянова люди на лодка плавают, и сейчас на ней уже лужи глубже, чем на вашей улице Профсоюзов. А так будет разлив и люди к домам на лодке подплывать будут», – отмечает жительница Бежицы Александра Зуева.

В городской администрации ситуацию пока не комментируют. Напомним, днем 26 февраля в реки также превратились дороги областного центра.