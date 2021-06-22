В Брянске зажгли «Свечу Памяти»

Акция прошла у Кургана Бессмертия.

В преддверии 22 июня у подножия Кургана Бессмертия в Брянске прошла акция «Свеча Памяти».

В этом году в России отмечают трагическую памятную дату – 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Акция «Свеча Памяти» прошла в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне.

Участие в ней приняли губернатор Александр Богомаз, председатель облдумы Валентин Суббот, глава Брянска Марина Дбар, мэр Александр Макаров и другие.

Почтив память погибших минутой молчания, участники акции возложили цветы к подножию Кургана Бессмертия.