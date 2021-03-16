В брянских детсадах и школах выявили массовые нарушения при питании детей

Возбуждено 197 административных дел.

Прокуратура выявила более 250 нарушений закона при организации питания детей в детсадах и школах Брянской области.

Напомним, ранее стало известно о том, что в гимназии № 1 Брянского района детей кормили говядиной с гормонами. По результатам прокурорской проверки внесено 196 представлений и возбуждено 197 административных дел.

Как сообщает прокуратура, в брянских детсадах и школах выявлены нарушения при принятии нормативных и локальных актов при организации питания, нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе.

В ряде образовательных учреждений обнаружили просроченные продукты. Нарушения выявлены и при хранении пищи.

Также имеют место факты отсутствия документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов. В некоторых учебных организациях занижают порции блюд либо меню не соответствует требованиям закона.

В ходе проверки выявлены и нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства: не все работники пищеблоков проходят медицинские осмотры.

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.