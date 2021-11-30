В брянских школах не хватает учебников

Нарушения выявили в четырех районах области.

Прокуратура выявила массовые нарушения при обеспечении брянских школьников учебниками.

Как прозвучало на заседании коллегии ведомства под председательство прокурора Александра Войтовича, несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на приобретение учебников и учебных пособий, проблема продолжает оставаться актуальной.

В частности, не в полном объеме учебниками обеспечены школьники Карачевского, Комаричского, Навлинского и Суземского районов.

По итогам заседания прокуратура направит рекомендации исполнительным органам государственной власти Брянской области и контролирующим органам.