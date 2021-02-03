В Брянской городской поликлинике №1 появились два новых томографа

Новое диагностическое оборудование в поликлинику поставили в рамках исполнения поручений президента по модернизации медицинских учреждений первичного звена.

В брянской городской поликлинике установили два новых томографа — компьютерный и магнитно-резонансный. На КТ уже проводятся исследования легких, МРТ должен заработать в ближайшие дни.

Как сообщило правительство Брянской области, сейчас в медицинских учреждениях региона работабт 21 компьютерный и 11 магнитно-резонансных томографов. Кроме того, за прошлый год на Брянщине отремонтировали 39 ФАПов, семь взрослых больниц и поликлиник и четыре детских поликлиники.

— Оборудование КТ и МРТ обычно располагается в больницах, и мы раньше записывали на дополнительное обследование наших пациентов в листы ожидания, направляя их в другие учреждения. А сейчас, после выделения Правительством Брянской области почти 100 млн рублей на закупку именно этого оборудования, необходимость в этом отпала. Ведь практически все те исследования, которых мы так ждали, можно проводить у нас, — рассказала главный врач БГП № 1 Ирина Агафонова.

Аппарат МРТ, обладает уникальной технологией Tim 4G, которая обеспечивает исключительное качество изображений за счет оптимизации всей цепи передачи сигнала. Она также упрощает работу и позволяет проводить больше исследований за рабочий день. Пройти обследования пациенты смогут по направлениям от разных врачей: неврологов, хирургов, ревматологов, ортопедов, терапевтов и других узких специалистов. В созданном отделении трудятся молодые специалисты, рентген-лаборанты, физик-эксперт. Сейчас идет расширение штата для привлечения врачей-диагностов.