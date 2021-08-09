В Брянской области нет дефицита донорской крови

Вопреки заявлению центральной прессы о том, что «прививочная кампания привела к дефициту доноров», в Брянской области запасов крови хватает.

Ряд центральных изданий написал о том, что России якобы угрожает дефицит донорской крови, и связано это с прививочной кампанией.

«Хочется назвать эти домыслы бредом, но предпочту корректную оценку: эти сведения не соответствуют действительности», – прокомментировал «сенсацию» главный врач Брянской областной станции переливания крови Дмитрий Пехов. Он обратил внимание, что некоторые журналисты ссылаются на запись в социальной сети, которую будто бы разместили в социальных сетях от имени федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в начале августа. Но в официальном аккаунте ФМБА такой записи нет.

«В Брянской области запасов крови хватает, все заявки из медучреждений выполняются своевременно и на 100%. Проблем с пополнением запасов тоже нет – эта работа ведется постоянно», – пояснил Пехов.

Что же касается так называемого «донорского светофора» – интернет-странички, на которой цветом отображается необходимость в крови, то журналисты безбожно переврали суть и смысл этого интернет-сервиса. Он предназначается для доноров, чтобы они могли оценить, где именно лучше сдать кровь. Эта информация актуальна для больших городов, где много донорских пунктов. Но ни красный, ни, тем более, желтый цвет «светофора» не говорит о том, что крови не хватает – это всего лишь сигнал, что кровь готовы принять, что доноров ждут.

Впрочем, на карте «донорского светофора» Брянская область отмечена зеленым цветом, что говорит о том, что вакцинация никак не повлияла на стабильную работу службы переливания крови.