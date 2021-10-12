В Брянской области пациентов с COVID-19 лечат на дому

По словам директора департамента здравоохранения, в госпиталях возникает опасность нового заражения.

В Брянской области пациентов с коронавирусной инфекцией стараются держать на амбулаторном лечении.

«В настоящий момент мы большой акцент делаем на лечении пациентов на амбулаторном этапе. В госпитали поступают самые разные больные, нередко с различными штаммами коронавирусной инфекции, поэтому возникает опасность нового заражения. Также стоит отметить, что вся терапия, которая сегодня проводится в госпиталях, по сути, связана с подавлением иммунитета человека. К подавляемому иммунитету на этом фоне присоединяются бактериальные флоры, возникает дополнительная вирусная нагрузка. Поэтому мы делаем все, чтобы проводить эффективное лечение на дому, для этого мы закупаем все необходимое, в том числе пульсоксиметры, максимально задействуем наш колл-центр, развернутый на базе поликлиники № 1, чтобы обзванивать людей и оказывать им помощь в лечении на дому. При этом в случае необходимости лечения в стационарных условиях человек будет госпитализирован, для этого у нас есть резерв», – сообщил директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

По его словам, в регионе имеется достаточно медикаментов для лечения пациентов амбулаторно и в стационарах. Дополнительно из областного бюджета на обеспечение госпиталей лекарствами выделено 100 миллионов рублей. Из федерального бюджета ожидается поступление еще 45 миллионов рублей на закупку препаратов для амбулаторного лечения – документы находятся на стадии подписания.