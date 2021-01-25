В Брянской области прогнозируется дождь и гололедица 25 января
25 января на территории Брянской области облачно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Небольшие, днем умеренные осадки в виде дождя, местами туман, на дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный ночью 7-12 м/с, днём 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью от 0ºC до +5ºC, днем от +1ºC до +6ºC.
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