В Брянской области снизились темпы вакцинации от коронавируса

Первичную вакцинацию прошла половина взрослого населения региона.

В Брянской области снизились темпы вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Темпы вакцинации в последнее время снижены. Если раньше вакцинировалось за сутки порядка 3 тысяч человек, то сейчас – около 2,3 тысячи при плане 4,4 тысячи», – заявил на заседании оперативного штаба директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов.

По его словам, на 2 декабря вакцинировано 554 464 жителя региона. Из них первичную вакцинацию прошли 490 281 человек, что составляет 51% от взрослого населения.