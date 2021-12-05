В Брянской области сократили количество коек для пациентов с COVID-19

Это стало возможным благодаря снижению уровня заболеваемости.

На прошлой неделе в брянских больницах сократили количество коек для заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщил на заседании оперативного штаба директор регионального департамента здравоохранения Сергей Галаганов, если раньше в области было развернуто 2320 коек, то теперь – 2200.

Сейчас в ковидных госпиталях проходят лечение 1479 человек, из них 26 – дети. 124 пациента находятся в реанимации, 81 – на искусственной вентиляции легких. Коечный фонд занят на 65%.

По словам Галаганова, учитывая положительную тенденцию к снижению уровня заболеваемости, в ближайшее время коечный фонд сократят до 2 тысяч коек.