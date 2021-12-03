В Брянской области задумались об объединении вузов

Вопрос рассмотрели на заседании Совета по науке.

Совет по науке и научной деятельности Брянской области рассмотрел вопрос о реформировании региональной системы высшего образования.

Как сообщает телеграм-канал «Брянский скиталец», чиновники и ученые пришли к мысли об объединении брянских университетов. По их мнению, это необходимо для вхождения в топ-100 программы «Приоритет-2030» и получения финансирования.

«Однако поодиночке брянским вузам туда не попасть – не тот масштаб. Хотя сложение нулей вряд ли даст существенный результат», – отмечает «Брянский скиталец».