В Брянской области запретили курить кальяны

Ограничение связано с пандемией коронавируса.

В Брянской области ввели запрет на курение кальянов.

Соответствующее ограничение отражено в последних изменениях в постановление регионального правительства «О введении режима повышенной готовности на территории Брянской области». Оно распространяется на рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и другие предприятия общественного питания.

Напомним, 7 ноября в Брянской области завершился девятидневный локдаун. Ряд ограничений продолжает действовать. С 15 ноября в регионе введут систему QR-кодов.