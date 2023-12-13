В брянской спортшколе «Торпедо» стартовал ремонт кровли

В брянской спортшколе «Торпедо» отремонтируют кровлю за 3,8 млн рублей. Об этом сообщили в городской администрации.

Около 10 лет в спортшколе «Торпедо» в Бежицком районе Брянска ждали капремонта крыши. Подрядчик делает на здании новую наплавляемую мягкую кровлю площадью 1000 квадратных метров. Ремонт обойдётся в 3,8 млн рублей.

А в будущем году 14,9 млн рублей выделят на ремонт системы вентиляции здания и капитальный ремонт зала тяжелой атлетики в спортшколе «Торпедо.