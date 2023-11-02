В брянском микрорайоне Ковшовка почти готов водопровод

В микрорайоне Ковшовка Фокинского района Брянска подрядчик завершает строительство водопровода. Об этом сообщили в городской администрации.

В Брянске завершается строительство водопровода для подачи холодной воды в микрорайон Ковшовка. Подрядчик «ЛюксОйл-СервисБрянск» по мунконтракту должен был проложить 6 800 метров трубы, смонтировать 195 колодцев и 32 пожарных гидранта.

«На сегодняшний день нам осталось смонтировать два колодца и выполнить прокладку около 500 метров трубы», — уточнил руководитель подрядной организации Сергей Чернышев.