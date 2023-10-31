В брянском посёлке Чайковичи рабочие начали строить водовод

В посёлке Чайковичи Брянска рабочие начали строить новый водовод. Об этом рассказали в городской администрации.

В Бежицком районе Брянска, в поселке Чайковичи рабочие приступили к строительству нового водовода. Старая канализация перестала справляться. Жители домов мучаются с низким напором воды не первый год. Рабочие соединят новый пластиковый водовод со старым. Давление во всей сети выровняется и жильцы всех домов будут получать качественную услугу.

Рабочие дорожного управления Брянска проложат 5,6 км. Вдоль улицы Литейной подрядчик выкапывает траншею, куда уложат пластиковую трубу диаметром 300 мм. Работы завершат в будущем году.