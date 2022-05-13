В брянском приюте для собак откроют медцентр

Животным там будут делать прививки.

В приюте для бездомных животных в Бежицком районе Брянска появится специализированный центр. Там «постояльцам» будут оказывать медицинскую помощь, а также делать прививки, кастрировать и стерилизовать.

После всех процедур собак обычно выпускают обратно на улицу. Степень агрессии и опасности для людей у животных определяет ветеринар.