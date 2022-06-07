В Брянском районе отлавливают собак умершего владельца

Жители благодарят прокуратуру за решение вопроса.

Жители поселка Верный Путь Брянского района пожаловались в прокуратуру на бездомных собак.

Владелец животных скончался, после чего собаки стали представлять опасность для жителей поселка.

После обращения в региональное управление ветеринарии районную администрацию обязали отловить собак, однако на момент прокурорской проверки муниципальный контракт так и не был заключен. В адрес главы района прокуратура внесла представление.

В результате контракт со специализированной организацией заключили, сейчас собак отлавливают для стерилизации.

Жители Верного Пути направили в прокуратуру благодарность за решение проблемы.