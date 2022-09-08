В Брянском театре кукол открывается новый сезон

51-сезон в Брянском областном театре кукол откроется спектаклем «Царевна Лягушка».

Новый сезон в Брянском областном театре кукол стартует в четверг, 8 сентября.Он станет 51-м в истории учреждения.

Первые зрители этой осени увидят спектакль «Царевна Лягушка» (0+). Он почти десять лет не сходит со сцены и нравится и детям и взрослым.

Также сезон откроется праздником для зрителей. С 17 часов гостей перед театром будут встречать сказочные персонажи. А фойе будут работать зоны аквагрима и рисования песком, пройдёт беспроигрышная лотерея и игровая программа. Сам спектакль начнётся в 18 часов.

А весь сентябрь зрителей ждут лучшие спектакли Брянского театра кукол.