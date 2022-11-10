В честь брянских полицейских на телебашне включат подсветку

На телебашне в Брянске запустят праздничную подсветку в честь полиции, рассказали в региональном УМВД.

10 ноября правоохранители отмечают профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел. В честь этого на 180 метровой телебашне в областном центре запустят праздничную подсветку.

Световая инсталляция в честь стражей порядка региона включится около 18 часов и будет работать до полуночи.