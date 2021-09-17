В День города 13 дополнительных автобусов пустят с Кургана Бессмертия в Брянске (РАСПИСАНИЕ)

Дополнительный транспорт доставит горожан к месту проведения праздничного фейерверка и развезет по домам.
17 Сентября муниципальный общественный транспорт в Брянске работает по будничному расписанию. Днем движение в областном центре перекрывать не будут.
Вечером выделят дополнительные автобусы к месту проведения праздничного фейерверка на Кургане Бессмертия.
По окончании салюта в 22.00 13 дополнительных автобусов доставят пассажиров по следующим маршрутам:
– «Курган Бессмертия – хлебокомбинат» – 10 автобусов;
– «Курган Бессмертия – фосфоритный завод» – 3 автобуса.
До Кургана Бессмертия дополнительно можно будет добраться автобусами со следующих конечных остановок:
– «Микрорайон Деснаград» – 21.15, 21.35;
– «ЖК «Мегаполис-парк» – 20.35 (5б), 20.45 (5а), 21.05 (5б), 21.15 (5а);
– «Дизельный завод» – 20.15, 20.50;
– «Фосфоритный завод» – 20.42;
– «Бульвар Щорса» – 21.20;
– «Телецентр» – 21.23.
16.09.2021 14:16
16 сентября – День образования линейного отдела МВД России на станции Смоленск
16 сентября 1937 года в составе Управления госбезопасности УНКВД по Смоленской области образуется Дорожное отделение милиции на станции Смоленск. Первым его начальником назначен Андрей Яковлевич Воробьёв. С началом Великой Отечественной войны многие сотрудники транспортной милиции были мобилизованы на фронт. Милиционеры в числе других советских граждан вставали на защиту городов и сёл страны от гитлеровских оккупантов.
16.09.2021 11:02
Клубная жизнь для тех, кому за…
В Смоленской области продолжается работа по созданию «Клубов золотого возраста», которые предназначены для общения и культурного досуга ветеранов и пожилых людей. Согласно планам до конца года в регионе распахнут свои двери ещё 13 Клубов в Велижском, Глинковском, Дорогобужском, Духовщинском, Кардымовском, Краснинском, Новодугинском, Починковском, Сычёвском, Угранском, Хиславичском и Ярцевском районах, а также городе Десногорске. Помещения для
16.09.2021 11:01
Не время грипповать!
В Смоленской области набирает обороты прививочная кампания против COVID – десятки тысяч смолян сделали прививку, защитив себя и своих близких. С 1 сентября в регионе стартовала ещё одна прививочная кампания – против гриппа. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. По словам губернатора, на данный момент в регион поступило свыше 157
16.09.2021 10:59
В тёплой обстановке
Как в регионе готовятся к зиме? В Смоленске в рамках большого межведомственного совещания, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского, обсудили ход подготовки объектов ЖКХ региона к отопительному сезону. В обсуждении участвовали начальники профильных департаментов и подведомственных структур, главы районов, представители ресурсоснабжающих организаций. Как подчеркнул Алексей Островский, за последние годы была проведена
14.09.2021 10:04
Дополнительный пассажирский поезд свяжет Смоленск и Москву в период ноябрьских праздников
В период ноябрьских праздников в связи с увеличением спроса на поездки холдинг «РЖД» назначил дополнительный пассажирский поезд №205М/206М Москва – Смоленск. Из Москвы в Смоленск поезд отправится 3 ноября в 23:58. В обратном направлении – 7 ноября в 22:56. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Ярцево, Сафоново, Издешково, Вязьма, Гагарин, Можайск. В праздничные дни ноября