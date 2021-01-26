В финале «Учителя года России» участвует преподаватель физкультуры из Брянска

На конкурсе брянец представит жюри комплекс упражнений со скакалкой и тренировку с элементами волейбола.

В Волгограде сегодня стартовал финал всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России-2020».

Как сообщает мэрия Брянска, наш регион на конкурсе представляет учитель физкультуры средней школы №64 Брянска Александр Митяев, ранее победивший на региональном этапе конкурса.

Участникам конкурса предстоит провести перед членами жюри урок, классный час, дать мастер-класс коллегам и другие испытания. На конкурсном уроке Митяев, который занимается тай-бо, планирует показать комплекс упражнения со скакалкой и провести тренировку с элементами волейбола.

В конкурсе участвуют 85 педагогов со всей страны. По итогам конкурсных уроков жюри предстоит выбрать 15 лучших конкурсантов, а из их числа — пятерку финалистов, из которых и будет выбран победитель. Имя победителя назовут 2 февраля со сцены Нового экспериментального театра Волгограда.

Последние несколько лет площадкой для проведения финала конкурса становится регион, который представлял победитель конкурса в прошлом году. Прежде финал конкурса проводился в Москве.

Традиционно финал «Учителя года России» проходит в начале октября, в канун Дня учителя. Но в 2020 году его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Фото: пресс-служба мэрии Брянска.