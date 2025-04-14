В парках Брянска запретили выгуливать собак. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Специалисты продолжают готовить парки Брянска к началу весенне-летнего сезона. В минувшие выходные стартовала обработка территорий от клещей.Работы прошли в парках имени Алексея Толстого, ЦПКиО имени 1000-летия Брянска, железнодорожников и «Юности». С понедельника на вторник специалисты проведут обработку в парках «Майском» и Пушкинском.

Кроме того, на аллеях повесили предупреждающие таблички о запрете прогулок с собаками в местах массового отдыха запрещены.