В приюте тает лед. Новые люди дарят тепло хвостикам

История простая: люди потратили выходной день на тех, кому это действительно нужно. Без камер, без пиара — просто потому, что правильно поступать правильно.
В последнюю субботу октября волонтеры фонда «Экосфера» и активисты партии «Новые люди» отправились туда, где политические лозунги не работают — в приют для бездомных собак «Дом с хвостиками». Никаких торжественных речей и постановочных кадров. Только рабочая одежда, корм в багажниках и готовность провести день по-настоящему полезно.
Гуманитарный груз — это понятно. Корма, подстилки, медикаменты всегда нужны приютам. Но для четвероногих обитателей главным подарком оказалось обычное человеческое внимание.
Участники акции гуляли с собаками, играли и просто общались с теми, кто месяцами ждет своего человека. Для приютских животных каждая минута контакта — это маленькая победа над одиночеством. Отдельная история получилась с одним особенно энергичным псом. Для него активисты собрали и установили утепленную будку — зима на носу, а комфорт важен каждому. Заодно привели в порядок территорию, убрав накопившийся мусор.
«Такие зоосубботники должны войти в привычку, — считает депутат Госдумы и лидер партии Алексей Нечаев. — Приютам постоянно не хватает и рук, и средств, и простого участия. Гуманное отношение к животным — это базовая вещь, которую мы обязаны показать детям».
Председатель брянского отделения партии Сергей Горелов добавляет: «Настоящую силу общества видно не по словам, а по конкретным поступкам. Помощь бездомному животному — это урок человечности. Именно отсюда растут серьезные изменения в обществе».
Благотворительный фонд «Экосфера» уже не первый раз организует такие акции. И каждый раз находятся те, кто готов не говорить о проблемах, а решать их по мере сил.
В итоге — чище стало и людям, и собакам. И это, пожалуй, лучший результат любой общественной инициативы.
22.10.2025 11:22
«Папа поймёт и всегда поддержит»
В КДЦ «Губернский» прошёл концертный вечер, приуроченный ко Дню отца. В концертном зале не было свободных мест – на праздник собралась разнообразная публика – от студентов и педагогов до врачей, военнослужащих, депутатов и представителей общественных и ветеранских организаций. «У нас сегодня удивительная аудитория – студенты и педагоги, врачи и военнослужащие, депутаты и представители ветеранских, общественных
22.10.2025 11:16
Есть что делать
Туристический потенциал Смоленской области получил высокую оценку. Регион стал победителем XII Всероссийского туристического фестиваля-конкурса «Диво России» сразу в трёх номинациях. Хорошей новостью поделился губернатор Василий Анохин. Первое место заняли ролики «Исследуй новое» и «Поехали в Смоленск-2025». Видео «Смоленск. Есть что делать» завоевало второе место. Работы оценивало экспертное жюри. Ещё одной награды (Гран- при фестиваля) был
22.10.2025 11:15
Единой командой
В регионе продолжается образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск» – 13 курсантов проходят очное обучение. За каждым из них закреплены профессионалы. На прошлой неделе для бойцов прошёл День наставника, участие в котором принял губернатор Василий Анохин. «Рассказал о работе, которую мы проводим по поддержке участников СВО и их семей, о помощи ветеранам специальной военной операции
22.10.2025 11:13
Интеллектуальные состязания
Смоленщина в очередной раз стала площадкой для встречи талантливых представителей сферы информационных технологий. В областном центре при поддержке Минцифры России и АНО «Лаборатория цифровой трансформации» прошёл Международный ИТ-форум «Свой код». «В этом году на участие поступило более 1500 заявок. На форум приехали 500 лучших ребят, прошедших серьёзный конкурсный отбор. Значительно расширилась география события – 57
22.10.2025 11:11
Будь строителем!
Как в регионе привлекают молодёжь к профессии? Модернизация системы подготовки кадров для строительной отрасли стала темой ежегодной конференции отраслевого Консорциума среднего профессионального образования в сфере строительства. Мероприятие впервые состоялось в Смоленске и собрало более 100 участников из 32 регионов России. В пленарном заседании приняли участие президент Национального объединения строителей («НОСТРОЙ») Антон Глушков, первый заместитель министра
22.10.2025 11:10
Земля и кадры
В областном центре обсудили развитие сельского хозяйства. В Смоленске состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам. Оно прошло в формате «круглого стола» и было посвящено законодательным аспектам развития агропромышленного комплекса и сельских территорий на примере ЦФО. В работе приняли участие депутаты — члены профильного комитета во главе с председателем Владимиром Кашиным. Председатель комитета