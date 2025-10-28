В приюте тает лед. Новые люди дарят тепло хвостикам

История простая: люди потратили выходной день на тех, кому это действительно нужно. Без камер, без пиара — просто потому, что правильно поступать правильно.

В последнюю субботу октября волонтеры фонда «Экосфера» и активисты партии «Новые люди» отправились туда, где политические лозунги не работают — в приют для бездомных собак «Дом с хвостиками». Никаких торжественных речей и постановочных кадров. Только рабочая одежда, корм в багажниках и готовность провести день по-настоящему полезно.

Гуманитарный груз — это понятно. Корма, подстилки, медикаменты всегда нужны приютам. Но для четвероногих обитателей главным подарком оказалось обычное человеческое внимание.

Участники акции гуляли с собаками, играли и просто общались с теми, кто месяцами ждет своего человека. Для приютских животных каждая минута контакта — это маленькая победа над одиночеством. Отдельная история получилась с одним особенно энергичным псом. Для него активисты собрали и установили утепленную будку — зима на носу, а комфорт важен каждому. Заодно привели в порядок территорию, убрав накопившийся мусор.

«Такие зоосубботники должны войти в привычку, — считает депутат Госдумы и лидер партии Алексей Нечаев. — Приютам постоянно не хватает и рук, и средств, и простого участия. Гуманное отношение к животным — это базовая вещь, которую мы обязаны показать детям».

Председатель брянского отделения партии Сергей Горелов добавляет: «Настоящую силу общества видно не по словам, а по конкретным поступкам. Помощь бездомному животному — это урок человечности. Именно отсюда растут серьезные изменения в обществе».

Благотворительный фонд «Экосфера» уже не первый раз организует такие акции. И каждый раз находятся те, кто готов не говорить о проблемах, а решать их по мере сил.

В итоге — чище стало и людям, и собакам. И это, пожалуй, лучший результат любой общественной инициативы.